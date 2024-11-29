Воробьёв объяснил, почему «Локомотив» потерял нить игры в дерби с «Динамо»

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился комментарием о минувшем дерби с «Динамо».

Напомним, ответная встреча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ завершилась поражением «Локомотива» и вылетом команды в Путь регионов.

«Нам не удалось забить. В центре поля мы не удержали борьбу, в атаке мало цеплялись за мячи. Из-за этого потеряли нить игры», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

В нижней сетке Кубка России подопечные Михаила Галактионова могут встретиться с «Краснодаром», «Уралом», «Акроном» и махачкалинским «Динамо».

1 декабря «Локомотив» примет «Химки». Игра 17-го тура РПЛ начнется в 14:00 по мск.