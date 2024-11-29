Лунёв: С «Локомотивом» было скучно

Голкипер Андрей Лунёв дал комментарий по поводу кубкового матча против «Локомотива». «Динамо» обыграло соперника со счётом 1:0, после чего взяло верх в серии пенальти. Она понадобилась, ведь по сумме двух встреч команды сыграли вничью (2:2).

«Игра все равно скучной была. Ну, это я со своей стороны говорю. Один удар в створ пробили и пенальти, всё», - цитирует Лунёва «Спорт-Экспресс».

В субботу состоится жеребьёвка следующей стадии Кубка России. «Динамо» узнает своего соперника по полуфиналу в Пути РПЛ.

Добавим, что ближайший матч «Динамо» проведёт в понедельник, 2 декабря, - против «Ахмата» на выезде.