Борис Игнатьев: «Пять очков от «Зенита» - это не много, «Локомотив» в «золотой гонке»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковом поражении от «Динамо» и медальных перспективах.

- С чем связана вторая неудача «Локомотива» подряд?

- Вчера это было связано с успешной игрой динамовцев. Они пересмотрели своё отношение, были конструктивными, лучше контролировали ситуацию и более надежно действовали в обороне. «Локомотив» играл в свою силу, но подвела реализация моментов. Не сказал бы, что хозяева были безнадёжны. Команда атаковала, искала моменты, но динамовцы были сильнее.

- Почему после паузы на сборные «Локомотив» не первый раз выглядит неубедительно?

- Я такого не ожидал. Но думаю, это связано с тем, что молодые ребята хотят проявить себя в сборной и тратят на это много сил. К тому же постояннные разъезды в другие города тоже добавляют дополнительной нагрузки. Им не хватает физических и моральных сил.

- Мог «железнодорожников» расслабить тот факт, что после первой игры было фора в один мяч?

- Не думаю. Команда неплохо поработала, просто на последних минутах забил Тюкавин. А так все шло на равных. Правильно заявил после матча Галактионов, что игра была ничейная.

- Кого бы вы предпочли для «Локомотива» в Пути регионов: соперника посильнее, как «Спартак» или «Краснодар», или полегче, как «Урал» и «Акрон»?

- Второй вариант, чтобы не было больших сложностей. Уверен, проблем с настроем на такие команды не будет. В противном случае придётся констатировать, что у команды что-то не ладное.

- У «Локомотива» следующий матч в чемпионате с «Химками». Нет ощущения, что может быть третье фиаско, учитывая, как сейчас играет подмосковный клуб?

- Да все может быть. Но я уверен, что Галактионов и его команда серьезно отнесутся к этой встрече. У них есть все возможности, чтобы продолжать бороться за самые высокие места.

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- Пять очков от «Зенита» - это много?

- Нет. Это нормально. Верю, что команде по силам побороться за золотые медали.

Елена Григорьевская