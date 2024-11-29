Эштреков: «Лимит поражений у «Локомотива» уже закончился»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Динамо» и ситуации «железнодорожников».

- Как оцените второе поражение «Локомотива» подряд?

- Я не видел весь матч с «Динамо»целиком, поэтому сложно судить.

- Вы видите тенденцию в том, что «Локомотив» второй раз после паузы на матчи сборных проигрывает?

- Тут надо разбираться тренерскому штабу, потому что не только у команды Галактионова много сборников. Надо смотреть, в каком состоянии находятся футболисты, которые вызываются в национальные команды. Это деликатный вопрос.

- Галактионов после игры с «Динамо» назвал матч ничейным. Вы согласны с такой оценкой?

- Сейчас это уже не имеет значения. Дальше прошло «Динамо». Но и у «Локомотива» еще есть шанс пробиться в финал турнира через Путь регионов. Просто надо использовать все шансы, которые будут. Правда, в этой сетке Кубка России есть топовые конкуренты: «Спартак», «Краснодар».

- Жеребьевка состоится завтра. Кого было бы предпочтительнее получить в соперники «Локомотиву»: топов или команды попроще, например, «Урал» или «Акрон»?

- У каждого клуба и футболиста свои предпочтения. Играть-то все равно придется с тем соперником, который достанется. Матч будет один, на вылет, поэтому с любой командой будет непросто.

- Следующий матч у «Локомотива» с «Химками». Не опасаетесь третьего фиаско подряд?

- Считаю, что лимит поражений у «Локомотива» уже закончился. Отступать некуда. Надеюсь, что дальше все пойдет нормально. Сейчас все команды выкладываются по полной, и победить можно только на максимуме усилий и возможностей,. Придется выжимать из себя все, что есть.

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- Недавно «Краснодар» потерял лидерство в игре с «Химками». Получается, этот соперник не так и слаб, несмотря на место в таблице.

- Любой соперник решает свои задачи и борется за место под солнцем. Поэтому игра в любом случае будет непростой.

- Отставание от «Зенита» увеличилось до пяти очков. Вас это не смущает?

- Пока рано говорить об этом. Впереди будет зимняя пауза. Надо еще достойно провести два оставшихся матча, постараться укрепиться в трансферное окно. Но для начала, нужно удачно сыграть с «Химками» и «Краснодаром». От этих двух матчей тоже будет многое зависеть. Пока все находится в руках «Локомотива».

Елена Григорьевская