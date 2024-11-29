Наумов: «Локомотиву» нужен форвард, такой, как Даку или Голенков»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «железнодорожников» от «Динамо» в Кубке России.

- Что происходит с «Локомотивом»?

- Вчера команда выглядела весьма блекло. Кураж куда-то пропал. Батраков и Пиняев совсем не похожи сами на себя. Тикнизян сильно сдал! От Воробьёва я ничего большого и не ждал. Спад в игре очевиден. «Локо» нужна пауза. Но впереди еще два тура, два матча. Их проигрывать никак нельзя, иначе «Зенит» и «Краснодар» уйдут в отрыв! Так что ситуация непростая. Сейчас надо максимально мобилизоваться и постараться набрать шесть очков.

- «Динамо» заслуженно прошло дальше?

- Да. «Бело-голубые» были ближе к победе, выглядели организованнее. Команда Лички создала больше моментов. Лучше комбинировала. А вот у «Локо» игра просто рассыпалась на кусочки! Вот что печально. Это меня сильно огорчает. Куража нет, борьбу всю проигрываем. Карпукас сдал. Может, подустал…

- Кого-то выделите в игре «Локо»?

- Ньямси. Да, не забил пенальти. Но он не опускается ниже определенного уровня. Вот он мне понравился.

- Кто еще?

- Митрюшкин. Мне кажется, именно он должен и играть против «Химок». Лантратову надо дать паузу. Илья чувствует какую-то неуверенность, ошибается. Пусть немного передохнет.

- Какие позиции «Локомотиву» нужно укреплять зимой?

- Прежде всего, нужен нападающий. Забивной. Сулейманов и Воробьёв уже не отвечают требованиям команды, они не игроки стартового состава. Это футболисты ротации, но не более. Надо искать. Необходим высокорослый, мощный форвард. Например, такой, как Даку. Голенков в «Ростове» прилично играет. Производит впечатление. Эту кандидатуру тоже можно рассмотреть. Думаю, Галактионов и Ульянов сядут, все обсудят, наметят кандидатов. Но нападающий просто необходим!

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Александр Сычёв