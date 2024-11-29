Ненахов не стал связывать неудачи «Локомотива» в последних матчах с выступлениями игроков за сборные

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после поражения от «Динамо» в ответном кубковом в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о положении команд.

- Насколько «Локомотиву» было принципиально остаться в Пути РПЛ, ведь участие вашей команды в Кубке России поражением от «Динамо» не заканчивается?

- Эта игра была важна для того, чтобы исправиться за поражение от «Спартака». Для нас больно проигрывать два матча подряд. Чувствуем небольшое напряжение, ведь команда у нас молодая. Но будем как-то справляться с этим, больше общаться друг с другом. Именно в такие моменты и будет проявляться наша команда.

- Почему «Локомотив» уже второй раз подряд после паузы на сборные проводит неудачные матчи?

- Не буду говорить, что проблема в сборной. То ли у нас какой-то спад, то ли ребята приезжают в тяжелых кондициях, потому что нагружаются еще и в национальной команде. Поэтому так и происходит. У меня нет никакого оправдания или пояснения.

- Серия пенальти – это все-таки лотерея или результат мастерства?

- Это лотерея, плюс мастерство вратарей и бьющих. Но все всегда говорят, что это лотерея, и я тоже придерживаюсь такого мнения. Тут кому как повезет.

- Как в «Локомотиве» назначают бьющих: футболисты сами вызываются или решение принимает тренерский штаб?

- Мы отрабатываем на тренировках пенальти, плюс микротравмы, полученные в матче тоже влияют. Такой игрок будет бить в конце серии.

- Как оцените игру вратарей в серии пенальти?

- Оба голкипера отработали свои серии шикарно. Митрюшкин в матче с «Динамо» в очередной раз показал себя как сильный вратарь. И Лунёв тоже показал, почему сейчас он один из лучших голкиперов в нашем чемпионате.

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- В чемпионате «Спартак» уже подпирает «Локомотив» в таблице. Есть ли напряжение в связи с этим?

- Нет никакого волнения. Наперед не загадываем.

- Как воспринимаете лидерство «Зенита», который вернулся на первую строчку. Есть мнение, что питерцы его уже не отдадут?

- Посмотрим, упустят или нет, но мы будем бороться до последнего, как и «Краснодар».

Елена Григорьевская