Эдуард Мор - о матче «Локомотив» - «Динамо»: «Дальше прошла более удачливая команда»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился впечатлениями от ответного поединка между «Локомотивом» и «Динамо» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Команды действовали очень осторожно. Кажется, даже в чемпионате играют более раскованно, чем в этом матче. Дальше прошла более удачливая команда. Силы были равны», - высказался Эдуард эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что основное время московского дерби завершилось минимальной победой «Динамо» со счетом 1:0. Гол забил нападающий Константин Тюкавин. Победитель двухматчевого противостояния определился в серии пенальти, в которой точнее были «бело-голубые» - 4:3.