В «Локомотиве» рассказали о травме Сулейманова

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии травмированного нападающего команды Тимура Сулейманова. Игрок получил повреждение по ходу кубковой встречи с «Динамо».

«Он подвернул голеностоп и не смог продолжить игру, попросил замену. У него большой отёк. Мы лимитировали его действия», - передает слова специалиста пресс-служба «железнодорожников».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Сулейманов поучаствовал в 16 поединках. Нападающий записал на свой счет один забитый мяч и получил четыре желтые карточки.