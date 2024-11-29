Радимов прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями об ответном матче 1/4 финала Кубка России между столичными «Локомотивом» и «Динамо».
«Тюкавин перед голом ещё мог два забить, очень хорошие возможности у него были. В итоге он забил гол. А дальше серия пенальти, в которой логично победило «Динамо», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Динамо» стало участником полуфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России. Что касается «Локомотива», то подопечные Михаила Галактионова продолжат участие в Пути регионов. Соперники московских клубов будут известны позже.
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