Мощный удар Станковича, сальто Артура и долгожданный гол Тюкавина: Как прошли кубковые четвертьфиналы в Пути РПЛ и Пути регионов

Со вторника по четверг в Кубке России прошли восемь матчей. Это четыре ответных четвертьфинала Пути РПЛ и четыре матча первой четвертьфинальной стадии Пути регионов. Что там было, кратко рассказывает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Забить с игры и забить с пенальти – не одно и то же

У «Локомотива» хандра продолжилась. «Железнодорожники» потерпели поражение во втором подряд дерби. «Динамо» они проиграли не крупно, как «Спартаку», а только 0:1. Тюкавин домучил-таки гол на 89-й минуте – забил впервые за шесть матчей (с учётом игры за сборную России против команды Сирии). Правда, не всё у Тюкавина было здорово. В серии пенальти он смазал свою попытку, как и Бителло. Но за «Локомотив» не забили в этом ключе трое – Ньямси, Раков и Сильянов. Поэтому в верхней сетке осталось «Динамо», хотя было на грани вылета из неё.

Карпин обыграл «красно-белых» и в ответке

«Ростов» и «Спартак» выдали эмоциональный матч на Левбердоне. Станкович конкретно бушевал во втором тайме – разъярённый судейством Карасёва, он сломал пластиковое ограждение на футбольном сарае. Там всё серьёзно. При этом Станкович умудрился ограничиться одной жёлтой карточкой. Может, если бы спартаковский рулевой не затеял ротацию в стартовом составе, не сделал бы опять ставку на Николсона, то и не пришлось бы ему рвать и метать. До перерыва «Спартак» ни разу не пробил по воротам, а благодаря голам Голенкова и Мелёхина «Ростов» выиграл первый тайм 2:0. Четверная замена от Станковича в перерыве не принесла «Спартаку» перелом матча. Мартинс сократил отставание «красно-белых» в счёте, но не более того.

Келлвен – бомбардир, а кто Соболев?

ЦСКА спокойно разгромил «Рубин». Келлвен во втором подряд официальном матче открыл счёт, Файзуллаев и Мусаев добавили свои голы ещё в первом тайме. 3:0 в пользу «армейцев» после 0:0 в первом матче. «Зенит» выиграл в ноябре у «Ахмата» третий раз из трёх попыток. В Кубке в Грозном – с таким же счётом, как и в чемпионате в Грозном. 1:2. Гонду взломал ворота Опарина, Артур забил этому же вратарю и исполнил привычное сальто, а Соболев не переиграл на выходе один на один уже 17-летнего Яхья Магомедова. Самородов в концовке смягчил поражение «Ахмата», забив во втором матче кряду.

«Быки» прошлись по лезвию

Обращаемся к первому этапу четвертьфинальной стадии Пути регионов. «Краснодар» – вторая команда Премьер-лиги – поехал в гости к «Тюмени» – последней команде Мелбет-Первой лиги. «Быки» вели в счёте 3:0 с дублем Смолова, а оказались перед фактом серии пенальти, где ещё и Газинский запорол первый удар. Но Дюпин потом взял два одиннадцатиметровых – от Косарева и Карпова (бывшего игрока «Краснодара»). Резервный вратарь спас «быков» от вылета из Кубка.

Приключения Хосонова на пенальти

Серии пенальти были в трёх первоэтапных четвертьфиналах Пути регионов. В Екатеринбурге в ворота пришлось вставать полевому игроку «Химок» Хосонову – после удаления голкипера Обухова. Если брать непосредственно игру, то команды обменялись голами Воронова и Магомедова. В добавленное время Мосин с пенальти не забил Хосонову, потому что попал в штангу. В серии пенальти свои попытки не реализовали как раз Магомедов и Хосонов. На «Фиште» в игре за «Сочи» забил Швырёв, за махачкалинское «Динамо» – Джапо. У «барсов» удалился Суслов. За «Сочи» послематчевые пенальти не забили Кравцов и Магомедов, за «Динамо» – Мрезиг. Дальше следуют махачкалинцы.

Быстрый автогол всему голова

В разборке «Шинника» и «Акрона» ключевое событие произошло на первой же минуте. Малахов поразил свои ворота после углового – так тольяттинцы оказались впереди в счёте. Не приехавший в Ярославль Дзюба им оказался и не нужен. В конце матча не сдержался ветеран «Шинника» Самойлов, получивший красную карточку по итогам стычки. 0:1.

Итак, в полуфинал Пути РПЛ прошли ЦСКА, «Зенит», «Ростов» и «Динамо» Махачкала. Во второй этап четвертьфинальной стадии Пути регионов отправились «Рубин», «Ахмат», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Акрон», «Урал» (остался единственным представителем Мелбет-Первой лиги в турнире) и махачкалинское «Динамо». Окончательно вылетели из Кубка «Тюмень», «Шинник», «Химки» и «Сочи». Жеребьёвки состоятся 30 ноября. Следующие матчи Кубка России пройдут в 2025 году.

Фото: Globallookpress.com

Кирилл Иванцов