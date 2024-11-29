Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Мощный удар Станковича, сальто Артура и долгожданный гол Тюкавина: Как прошли кубковые четвертьфиналы в Пути РПЛ и Пути регионов

29 Ноября 2024 • 09:00 Комментировать
Ростов
2:1
Спартак Москва

Со вторника по четверг в Кубке России прошли восемь матчей. Это четыре ответных четвертьфинала Пути РПЛ и четыре матча первой четвертьфинальной стадии Пути регионов. Что там было, кратко рассказывает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Забить с игры и забить с пенальти – не одно и то же

У «Локомотива» хандра продолжилась. «Железнодорожники» потерпели поражение во втором подряд дерби. «Динамо» они проиграли не крупно, как «Спартаку», а только 0:1. Тюкавин домучил-таки гол на 89-й минуте – забил впервые за шесть матчей (с учётом игры за сборную России против команды Сирии). Правда, не всё у Тюкавина было здорово. В серии пенальти он смазал свою попытку, как и Бителло. Но за «Локомотив» не забили в этом ключе трое – Ньямси, Раков и Сильянов. Поэтому в верхней сетке осталось «Динамо», хотя было на грани вылета из неё.

Карпин обыграл «красно-белых» и в ответке

«Ростов» и «Спартак» выдали эмоциональный матч на Левбердоне. Станкович конкретно бушевал во втором тайме – разъярённый судейством Карасёва, он сломал пластиковое ограждение на футбольном сарае. Там всё серьёзно. При этом Станкович умудрился ограничиться одной жёлтой карточкой. Может, если бы спартаковский рулевой не затеял ротацию в стартовом составе, не сделал бы опять ставку на Николсона, то и не пришлось бы ему рвать и метать. До перерыва «Спартак» ни разу не пробил по воротам, а благодаря голам Голенкова и Мелёхина «Ростов» выиграл первый тайм 2:0. Четверная замена от Станковича в перерыве не принесла «Спартаку» перелом матча. Мартинс сократил отставание «красно-белых» в счёте, но не более того.

Келлвен – бомбардир, а кто Соболев?

ЦСКА спокойно разгромил «Рубин». Келлвен во втором подряд официальном матче открыл счёт, Файзуллаев и Мусаев добавили свои голы ещё в первом тайме. 3:0 в пользу «армейцев» после 0:0 в первом матче. «Зенит» выиграл в ноябре у «Ахмата» третий раз из трёх попыток. В Кубке в Грозном – с таким же счётом, как и в чемпионате в Грозном. 1:2. Гонду взломал ворота Опарина, Артур забил этому же вратарю и исполнил привычное сальто, а Соболев не переиграл на выходе один на один уже 17-летнего Яхья Магомедова. Самородов в концовке смягчил поражение «Ахмата», забив во втором матче кряду.

«Быки» прошлись по лезвию

Обращаемся к первому этапу четвертьфинальной стадии Пути регионов. «Краснодар» – вторая команда Премьер-лиги – поехал в гости к «Тюмени» – последней команде Мелбет-Первой лиги. «Быки» вели в счёте 3:0 с дублем Смолова, а оказались перед фактом серии пенальти, где ещё и Газинский запорол первый удар. Но Дюпин потом взял два одиннадцатиметровых – от Косарева и Карпова (бывшего игрока «Краснодара»). Резервный вратарь спас «быков» от вылета из Кубка.

Приключения Хосонова на пенальти

Серии пенальти были в трёх первоэтапных четвертьфиналах Пути регионов. В Екатеринбурге в ворота пришлось вставать полевому игроку «Химок» Хосонову – после удаления голкипера Обухова. Если брать непосредственно игру, то команды обменялись голами Воронова и Магомедова. В добавленное время Мосин с пенальти не забил Хосонову, потому что попал в штангу. В серии пенальти свои попытки не реализовали как раз Магомедов и Хосонов. На «Фиште» в игре за «Сочи» забил Швырёв, за махачкалинское «Динамо» – Джапо. У «барсов» удалился Суслов. За «Сочи» послематчевые пенальти не забили Кравцов и Магомедов, за «Динамо» – Мрезиг. Дальше следуют махачкалинцы.

Быстрый автогол всему голова

В разборке «Шинника» и «Акрона» ключевое событие произошло на первой же минуте. Малахов поразил свои ворота после углового – так тольяттинцы оказались впереди в счёте. Не приехавший в Ярославль Дзюба им оказался и не нужен. В конце матча не сдержался ветеран «Шинника» Самойлов, получивший красную карточку по итогам стычки. 0:1.

Итак, в полуфинал Пути РПЛ прошли ЦСКА, «Зенит», «Ростов» и «Динамо» Махачкала. Во второй этап четвертьфинальной стадии Пути регионов отправились «Рубин», «Ахмат», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Акрон», «Урал» (остался единственным представителем Мелбет-Первой лиги в турнире) и махачкалинское «Динамо». Окончательно вылетели из Кубка «Тюмень», «Шинник», «Химки» и «Сочи». Жеребьёвки состоятся 30 ноября. Следующие матчи Кубка России пройдут в 2025 году.

ФотоGloballookpress.com

Кирилл Иванцов

👍 2
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Шинник Ростов Рубин Краснодар Урал Тюмень Динамо Москва Динамо Махачкала Сочи Ахмат Акрон ещё теги

Новости по матчу

28 Ноября
20:13
«Очень хочется, чтобы «Ростов» выиграл Кубок России» — Байрамян
20:00
Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича 1
18:57
«Ростов» починил скамейку, которую сломал Станкович
18:48
Карпин или Станкович: Смородская ответила, кто сильнее
17:02
«Спартак» обратился в ЭСК по двум неназначенным пенальти в матче с «Ростовом»
13:19
Червиченко: «Все восхищались Угальде, а вчера он ударил один раз, да так, как будто тёщу погладил» 3
12:15
Бывший тренер «Спартака» объяснил, почему не считает поражение от «Ростова» сенсацией 1
11:44
Балахнин: «Станкович ошибся с выбором состава на ответный матч с «Ростовом»
27 Ноября
23:11
Карпин: «4-матчевая серия побед ни о чём не говорит»
23:06
Станкович: «Надеюсь, что мы ещё встретимся с «Ростовом»
22:49
Голенков: «Приятнее был первый тайм, а во втором терпели и хорошо, что дотерпели» 3
22:44
Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять 3
22:27
«Спартак» второй раз кряду проиграл «Ростову» Карпина и упал в Путь регионов Кубка России 6
22:03
Станкович разбил стекло на стадионе «Ростова»
21:49
Голевой удар Мартинса вернул интригу в матч «Ростова» и «Спартака»
21:49
Станкович и Сакич получили по жёлтой карточке в матче «Спартака»
21:42
Тренер «Спартака» Станкович сделал 4 замены в перерыве матча
21:08
«Ростов» уже ведёт в два мяча в игре со «Спартаком»
20:55
Разыгравшийся Голенков открыл счёт в матче «Ростов» - «Спартак» 1
20:20
Денисов проведёт сотый матч за «Спартак» в 22 года
20:16
Карпин: «Будем играть так, как если бы счёт был 0:0»
20:11
Станкович: «Замечательная поездка всей нашей командой, 16 часов в поезде»
20:00
«Ростов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 3
19:33
«Ростов» и «Спартак» озвучили составы на кубковую битву
14:19
«Ростов» может победить «Спартак» — Сигурдссон
13:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
09:00
«Ростов» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России
02:19
Ростов - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Ноября
19:50
Ставка и прогноз на матч Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
19:07
Дьяков: «Ростов» может пройти «Спартак»
17:17
Прогноз на точный счёт матча Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
15:50
Тарханов объяснил, при каком условии «Спартак» может обыграть на выезде «Ростов»
14:41
Камоцци объяснил, почему матч «Ростов» - «Спартак» получится интересным
04:57
​Борис Игнатьев: «Спартак» и «Ростов» значительно изменят составы»
25 Ноября
20:35
«Спартак» на поезде отправился на кубковую игру с «Ростовом» 1
20:25
Игрок «Спартака» вернулся после длительного лечения 1
19:46
Байрамян: «Со «Спартаком» всегда очень интересные игры»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Илон Маск обратился к Роналду Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Кейн обвинил Роналду и Месси Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит» может упустить победу в чемпионате России, в команде серьёзные проблемы Гвардиола сделал заявление после провала в Лиге чемпионов ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе Тренер сборной России прокомментировал пропущенный гол Сафонова от «Баварии» Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Тренер дал совет Мичкову: «В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами» «Адмирал» по буллитам переиграл дома СКА «Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Ноября
09:33 · Кубок России
В «Локомотиве» рассказали о травме Сулейманова
09:20 · Кубок России
Радимов прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом»
28 Ноября
23:17 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «В кубковом матче ЦСКА не позволил разгуляться «Рубину», поэтому и выиграл»
22:47 · Кубок России
Лунёв высказался после прохода «Локомотива»
21:51 · Кубок России
Стали известны все команды, прошедшие дальше в Кубке России
21:26 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин прервал голевую засуху, длившуюся с октября
21:18 · Кубок России
«Локомотив» лишился капитана в кубковом матче с «Динамо»
20:26 · Кубок России
«Локомотив» и «Динамо» не открыли счёт в первом тайме кубковой игры
20:13 · Кубок России
«Очень хочется, чтобы «Ростов» выиграл Кубок России» — Байрамян
20:11 · Кубок России
«Локомотив» потерял форварда в дерби с «Динамо»
20:00 · Кубок России
Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича 1
19:33 · Кубок России
Личка: «Думаю, сегодня «Локомотиву» будет очень тяжело с нами»
19:25 · Кубок России
Галактионов: «Игру со «Спартаком» забыли, надо двигаться дальше»
19:00 · Кубок России
Названа причина отсутствия Гагнидзе в составе «Динамо»
19:00 · Кубок России
«Локомотив» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:57 · Кубок России
«Ростов» починил скамейку, которую сломал Станкович
18:48 · Кубок России
Карпин или Станкович: Смородская ответила, кто сильнее
18:32 · Кубок России
Тюкавин — в стартовом составе «Динамо» на дерби с «Локомотивом»
18:24 · Кубок России
Митрюшкин, Пиняев и Батраков – в старте «Локомотива» на кубковое дерби с «Динамо»
17:02 · Кубок России
«Спартак» обратился в ЭСК по двум неназначенным пенальти в матче с «Ростовом»
15:11 · Кубок России
Чистяков высказался о победе над «Ахматом» в Кубке России
14:51 · Кубок России
Силкин: Мне очень не нравится у «Динамо» то, что часто меняется основной состав игроков
13:08 · Кубок России
Широков высказался о зависимости «Рубина» от Даку
12:46 · Кубок России
Булыкин поделился ожиданиями от дерби между «Локомотивом» и «Динамо»
12:38 · Кубок России
Жеребьёвка следующих этапов Кубка России пройдёт 30 ноября
Все новости