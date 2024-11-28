Воробьёв считает, что у «Локомотива» идёт спад

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Динамо» в матче Кубка России.
- Ваша команда уступила «Динамо» и вылетела в Путь регионов. Как это оцените?
- Конечно, хотелось продолжить играть в Пути РПЛ. Мы создавали сегодня моменты, но не смогли забить, а «Динамо» сумело это сделать и победило в серии пенальти.
- Не было расслабленности из-за того, что присутствовала небольшая фора в виде первого выигранного матча в Кубке?
- Нет, мы не думали об этом. Просто хотелось реабилитироваться за неудачу в матче со «Спартаком».
- Как относитесь к сериям пенальти? Любите бить одиннадцатиметровые?
- Если надо, всегда это делаю. Я же нападающий и должен брать ответственность на себя.
- Сами вызвались бить пенальти, или тренер назначает?
- Тренер спросил, готов ли я идти к точке, я сказал, что готов.
- Как оцените эту серию одиннадцатиметровых?
- Были промахи. Удача сопутствовала «Динамо».
- Почему «Локомотив» плохо играет после паузы на сборные: поражение от «Химок», от «Спартака»?
- Какая-то потеря концентрации. Если искать причины, все идёт от нас самих, от головы. Где-то расслабляемся.
- О себе вы тоже можете это сказать?
- Естественно. У меня сейчас идёт спад. Работаем над этим. Надо правильно подойти к этой ситуации в голове и не зацикливаться, что не забиваем. Уверен, в следующем матче все у нас наладится.
- Считаете, у «Локомотива» сейчас спад?
- Да. Чуть-чуть мы сбавили к себе требования на тренировках. Сейчас добавим, и в следующих играх все будет хорошо.
- В чемпионате «Спартак» сократил отставание от «Локомотива». Есть волнение, что соперник нагоняет?
Да нет. Все хорошо.
Елена Григорьевская
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