Лунёв высказался после прохода «Локомотива»

«Динамо» обыграло по пенальти «Локомотив» и пробилось в полуфинал Пути РПЛ в Кубке России. После игры комментарий дал голкипер «бело-голубых» Андрей Лунёв.

«Принципиально было выйти в Путь РПЛ. Принципиально было двигаться дальше и бороться за трофей. Команда оправдалась за матч с «Факелом»? Оправдываться надо в чемпионате», - цитирует Лунёва «Чемпионат».

Жеребьёвка Кубка России пройдёт в субботу, 30 ноября. Именно в этот день «Динамо» узнает имя своего следующего соперника в турнире.

В 2024 году «Динамо» осталось провести два матча – против «Ахмата» (2 декабря) и «Химок» (8 декабря).

Стали известны все команды, прошедшие дальше в Кубке России