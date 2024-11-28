Стали известны все команды, прошедшие дальше в Кубке России

В четверг вечером была разыграна последняя путёвка в полуфинал Пути РПЛ в Кубке России. В московской дуэли «Локомотива» и «Динамо» дело дошло по серии пенальти, ведь по сумме двух встреч счёт был 2:2. В серии одиннадцатиметровых лучше были «бело-голубые». Они прошли дальше в верхней части сетки, выбив «железнодорожников» в нижнюю.

Подводя промежуточные итоги, можно посмотреть, какие команды прошли в Кубке России дальше.

Путь РПЛ: ЦСКА, «Зенит», «Ростов», «Динамо» Москва.

Путь регионов: «Краснодар», «Акрон», «Урал», «Динамо» Махачкала, «Рубин», «Ахмат», «Спартак», «Локомотив».

Матчи следующих стадий Кубка России пройдут уже после зимнего межсезонья. Впереди жеребьёвка.