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Из-за кого «Динамо» должно было упасть в Путь регионов: три худших игрока против «Локомотива» в Кубке России

28 Ноября 2024 • 21:50 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Оценки футболистам Марцела Лички

Морозное московское дерби шло на три результата, как вдруг сверкнул шикарным проходом Артур. А потом феноменальную серию пенальти провёл Андрей Лунёв, запугавший всех футболистов «Локомотива». Они и вытащили «бело-голубых», когда казалось, что «Динамо» уже свалится в Путь регионов Кубка России. Из-за кого же такой результат смотрелся бы справедливо?

Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру, прошёлся по худшим персоналиям матча и выставил субъективные оценки футболистам Марцела Лички.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Локомотив Москва

0:1

(3:4 по пен.)

Динамо Москва
  89'Тюкавин Константин (0:1)
Митрюшкин АнтонМорозов Евгений  44'Ненахов МаксимНьямси Жерзино  63'Самошников ИльяБаринов Дмитрий 66' (Карпукас Артём ( 66') Батраков АлексейТикнизян Наир 66' (Сильянов Александр ( 66') Тимофеев Артём 83' (Сарвели Владислав ( 83') Пиняев Сергей 83' (Раков Вадим ( 83') Сулейманов Тимур 32' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич ( 32'  87')
Запасные: Севикян ЭдгарПогостнов ЕгорСалтыков НикитаЛантратов ИльяВеселов ДаниилМонтес Сесар
Лунёв АндрейДаса ЭлазарБальбуэна ФабианФернандес Роберто  42'Маричаль НиколасКарраскаль Хорхе 78' (Гомес Артур ( 78') Нгамалё Муми  10'Чавес Луис 87' (Грулёв Вячеслав ( 87') Гладышев Ярослав 78' (Бителло ( 78') Лаксальт Диего 78' (Фомин Даниил ( 78') Тюкавин Константин
Запасные: Бессмертный СтаниславОкишор ВикторМакаров ДенисКудравец АндрейЛещук ИгорьАлександров ДмитрийИбрагимов ЕвгенийСмелов Егор
28 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – 5,0. Да-да, начинаем с автора гола и говорим, что пропала голевая «искра» у Тюкавина. В конце первого тайма загубил два момента подряд, один из которых был 100-процентным. А в конце второго тайма Тюкавина легко накрыл Самошников, не реализовал пенальти в серии. Но даже не это главное – Константин гораздо хуже стал двигаться, открываться.

Даса несколько раз «напихал» Тюкавину, потому что тот упускал момент для открывания. А голевые моменты Константин получал только тогда, когда ему тот же Даса выкатывал мяч на блюдечке. Он и гол так забил – шикарно навесили, защитники бросили. Единственный светлый момент матча для Тюкавина.

ЛУИС ЧАВЕС – 4,5. Наконец Батраков вернулся на рельсы созидания, заставив Чавеса провести слабый матч. Из-под Луиса Алексей отдал две идеальные разрезающей передачи. И только вина Тикнизяна в том, что «Локомотив» тогда не забил.

Чавес вообще часто проигрывал борьбу, эпизод, касание в центре поля. Чистых отборов не накопил, атаке не помогал, хвалёнными дальними ударами не стрелял.

ЯРОСЛАВ ГЛАДЫШЕВ – 4,0. Продолжается неудачная серия Гладышева. В первом тайме его фланг вообще просто спал – у Ярослава накопилось семь точных передач при восьми потерях. Во второй половине встречи Гладышев чуть разбегался, смог даже момент неплохой создать, но голкипера не переиграл.

Непонятно почему Личка так долго ждал момента для замены. Обычно он снимает Гладышева до 78-й минуты, и по делу снимает.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва

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