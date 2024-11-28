«Динамо» выбило «Локомотив» в нижнюю сетку: четвертьфиналы Пути РПЛ завершились серией пенальти

«Локомотив» и «Динамо» сошлись в рамках Кубка России по футболу. Матч 1/4 финала состоялся 28 ноября на стадионе «РЖД Арена».

После оглушительных 2:5 от «Спартака» Михаил Галактионов решил не давать отдых лидерам, на Кубок России выпустив состав очень близкий к основному. Первый матч у «Динамо» «железнодорожники» выиграли со счётом 2:1, «бело-голубые» тоже предъявили практически всех лучших, так что матч обещал быть интересным.

Так он и стартовал – на высоких скоростях летел вперёд «Локомотив», высоко прессинговал. «Динамо» отвечало по мере сил, но больше ориентировалось на оборону. Отбивать сумбурные набеги Пиняева и Батракова получалось неплохо, постепенно «бело-голубые» выровняли ситуацию, даже стали больше мячом владеть. А на поле стало сильно больше борьбы. Так больше получаса не смог отыграть Тимур Сулейманов, подвернувший ногу.

И пока «Локо» заново выстраивал атаку, «бело-голубые» навалились серьёзно. В конце тайма Тюкавин обязан был счёт открывать. Сначала Даса нашёл его в центре штрафной площади, тот технично мяч переложил, но не смог переиграть Митрюшкина. В следующей атаке уже хороший прострел прошёл на Константина, однако удар форварда заблокировал защитник.

«Локомотив» же по традиции мощно начал второй тайм и создал момент, похожий на первый, загубленный Тюкавиным. Наир Тикнизян после шикарной передачи Батракова вышел один на один с голкипером, пробил – Лунёв ногой парировал. И снова форвард проиграл дуэль голкиперу. Продолжился тренд и в ответной атаке «Динамо», когда Карраскаль плотно стрельнул со средней дистанции. Митрюшкин сложился и смог отбить.

В следующей атаке уже Гладышев с правого полуфланга просочился, пробил с рикошетом от Морозова и Митрюшкину вновь пришлось спасать. Голкипер перевёл мяч в перекладину, от которой мяч и покинул пределы поля. Нереализованные моменты деморализовали атаку, морозная погода забрала силы. И в конце команды сбились на ошибки, фолы, стыки, споры. Комбинационный футбол пропал полностью. Хотя на поле были основные составы.

Тюкавин слишком долго думал в завершении и попал под подкат Самошникова, «Локомотив» на суете загубил пару контратак. К нулевой ничьей катился морозный вечер, как вдруг Артур на дриблинге взорвал левый фланг и навесил, а Тюкавин с лёту вонзил мяч под перекладину – 0:1!

Ничья по сумме двух матчей переместила команды в серию пенальти. Точными ударами открыли её Батраков и Грулёв, шансов для голкиперов не оставили. А вот удар Ньямси Лунёв взял уверенно, ещё увереннее Митрюшкин взял удар Тюкавина – намертво зафиксировал. Воробьёв, Артур, Нгамалё, Морозов свои попытки реализовали, а Раков и Бителло перемудрили – 3:3 после пяти ударов. Сразу же промахнулся Сильянов, а Даса зарешал – «Динамо» проходит в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.