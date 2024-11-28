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Кубок России

«Локомотив» лишился капитана в кубковом матче с «Динамо»

28 Ноября 2024 • 21:18 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Московский «Локомотив» лишился лидера и капитана Дмитрия Баринова в матче Кубка России против столичного «Динамо». На 65-й минуте встречи Баринов присел на газон, а вскоре был заменён на Артёма Карпукаса по позиции.

Напомним, что ранее в этой игре «Локо» потерял форварда Тимура Сулейманова в первом тайме. Его по позиции заменил Дмитрий Воробьёв.

Текстовую трансляцию матча «Локомотив» - «Динамо» проводит наш портал. По итогу середины второго тайма командам до сих пор не удалось открыть счёт – 0:0. В первом матче пары, что прошёл в первой декаде ноября, в гостях победу одержали игроки «Локо» - 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов

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