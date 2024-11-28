«Локомотив» и «Динамо» не открыли счёт в первом тайме кубковой игры

Вечером четверга столичный «Локомотив» принимает «Динамо» в рамках ответного матча пары Пути РПЛ Кубка России. По итогу первого тайма два московских клуба голов друг другу не забили.

Более того, «Локомотив» потерял по итогу первого получаса матча форварда Тимура Сулейманова. Ему из-за травмы пришлось покинуть поле, уступив место Дмитрию Воробьёву.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Локомотив» - «Динамо» проводит наш портал. Первый матч этой пары состоялся 5 ноября и завершился выездной победой «Локо» на динамовском стадионе – 2:1. Проигравший по сумме двух встреч вылетит в Путь регионов.