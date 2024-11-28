«Очень хочется, чтобы «Ростов» выиграл Кубок России» — Байрамян

Атакующий полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признался, что хотел бы выиграть Кубок России.

Футболист заявил, что для «Ростова» важен и чемпионат, и Кубок, отметив, что у команды есть скамейка для ротации состава.

— Давайте откровенно. Да, очень хочется, чтобы «Ростов» выиграл Кубок России, — приводит слова Байрамяна портал «РБ Спорт».

Напомним, в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ «Ростов» по итогам двух матчей одолел «Спартак» (1:0, 2:1).

В полуфинале турнира подопечные Валерия Карпина встретятся с «Зенитом», ЦСКА или победителем пары «Локомотив» - «Динамо».

Последний и единственный раз «Ростов» выигрывал Кубок России в сезоне-2013/14.