«Локомотив» потерял форварда в дерби с «Динамо»

В четверг вечером «Локомотив» и «Динамо» проводят ответный четвертьфинальный матч Пути РПЛ в Кубке России. Спустя полчаса игры травму получил нападающий «железнодорожников» Тимур Сулейманов. Судя по всему, футболист получил повреждение голеностопа. На замену в срочном порядке вышел Дмитрий Воробьёв, которому в четверг исполнилось 27 лет. Перестановка произошла при нулевом счёте.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Локомотивом» и «Динамо» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Стоит сказать, что в первой игре «железнодорожники» победили со счётом 2:1.