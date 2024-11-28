Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича

В матче Кубка России в среду между «Ростовом» и московским «Спартаком» (2:1) произошёл курьёзный эпизод. Главный тренер «красно-белых» Деян Станкович на эмоциях разбил стекло скамейки запасных «Ростов Арены». Гендир стадиона Геннадий Попов прокомментировал это и назвал сумму ущерба стадиону от Станковича.

«На складе был запасной элемент, поэтому так быстро заменили. Этот элемент стоит порядка 66–70 тысяч рублей. Ждём денежный перевод от Станковича? Как решит КДК, а дальше уже будем смотреть. Но уверен, у тренера не было желания специально сломать, повредить. Эмоции, страсть, это же футбол. Претензий нет», - делится Попов с «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что скамейку оперативно починили.