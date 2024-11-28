Личка: «Думаю, сегодня «Локомотиву» будет очень тяжело с нами»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Настроение команды и ваше настроение перед встречей с учетом того, что этот матч пусть не на вылет из турнира, но все-таки на вылет, и после Воронежа?

- У нас настроение хорошее, подготовились достаточно быстро к той игре. То, что я сказал, две-три недели назад после игры, что это был только первый тайм, а его мы проиграли 1:2, но еще остается 90 минут игры. Я думаю, что мы достаточно готовы в головах выходить на поле и показывать наши качества. Понятно, не можем сказать, каким будет итоговый результат, но думаю, сегодня «Локо» будет очень тяжело с нами.

- Достаточно много изменений по сравнению с прошлым матчем с «Локомотивом», плюс нет Фомина, Скопинцева, Кутицкого, Маухуба. Почему некоторых из них нет сегодня в старте?

- Потому что у эль-Мехди повреждение, он сегодня работал по индивидуальной программе, и Кутицкий то же самое после того искусственного поля. Там у нас были маленькие проблемы. С доктором поговорили, что с другой стороны мне не надо рисковать. У меня достаточно игроков, которые я могу использовать, поэтому сделал замены. Сегодня будет играть Тюкавин, это значит, что отличная замена, в середине сегодня играет сначала Карраскаль, на скамейке остается Даня Фомин. Это как тренеру дает тебе хорошее оружие, если ты хочешь поменять ситуацию на 60-70-й минуте. В начале игры не знаешь, что может случиться, поэтому сегодня я очень спокойно готовился к игре, потому что есть хорошие игроки на поле и такие же на скамейке.

- Вы не брали с собой в Воронеж трех футболистов. Сегодня они - секрет успеха? Бальбуэна, Нгамалё и Гагнидзе, которого в старте нет.

- Луки Гагнидзе нет, потому что он заболел и отдыхает дома. Секрет - это всегда командный дух и работа команды, а не одного игрока.