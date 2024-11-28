Галактионов: «Игру со «Спартаком» забыли, надо двигаться дальше»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Москва.

- Насколько быстро удаётся переключать голову с РПЛ на Кубок? Я имею в виду и последнюю неудачу со «Спартаком».

- Что касается временных отрезков, они разные, когда через два дня на третий - это один цикл, когда немного подлиннее, что в данном случае было, это другая ситуация. Но самое главное, что после матча уже было другое настроение. Игру забыли, надо двигаться дальше. Ошибки разобрали, поговорили с ребятами, игра закончилась, все необходимые эмоции, силы и концентрацию бросили на подготовку к сегодняшнему матчу.

- Сегодня в стартовом составе нет Монтеса и Карпукаса. Почему?

- Монтес после игры плохо чувствовал себя и болел, слабость. Фактически не тренировался все эти дни. Сегодня с утра на зарядке в отеле поговорили с ним, на 100% не готов, но находится в заявке. Посмотрим по необходимости, насколько может выйти и помочь. Что касается Артёма, приняли решение, что Тимофеев будет начинать. Посмотрим то же самое по стратегии и характеру игры. Он может выйти по ходу матча и усилить игру команды.

- Насколько я знаю, знаете ли вы, что сегодня собирается огромная аудитория, запланированы акции болельщиков, большие баннеры и так далее. Насколько это сегодня тоже может повлиять на ход матча и на футболистов, поддержать, подтолкнуть в трудный момент?

- Это прекрасно. Мы с ребятами как раз на установке акцентировали внимание, что при своих болельщиках, при той поддержке, в которой мы нуждаемся, самое лучшее чувство игрока и тренера команды, когда необходимо показывать сумасшедшую самоотдачу, свои умения, навыки, побеждать и двигаться дальше.

- От «Динамо» какой игры ждете? Какой бы вам хотелось, чтобы она получилась в плане развития событий, начала встречи особенно?

- Все прекрасно понимают, что соперник мотивирован предельно, в том числе и мы. Поэтому бескомпромиссный матч ожидаем, дерби московское. Поэтому все необходимые концентрации, силы и умения, запредельную самоотдачу - акцентировали внимание ребят именно на этом.