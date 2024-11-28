Названа причина отсутствия Гагнидзе в составе «Динамо»

В четверг вечером в Кубке России пройдёт дерби между «Локомотивом» и «Динамо». В заявке «бело-голубых» на ответный четвертьфинал Пути РПЛ не оказалось полузащитника Луки Гагнидзе. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», 21-летний Гагнидзе заболел ангиной.

В то же время отмечается, что Дмитрий Скопинцев и Эль-Мехди Маухуб должны быть готовы к декабрьским матчам «Динамо».

Следить за игрой между «Локомотивом» и «Динамо» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени. В первом матче «Локомотив» выиграл на выезде со счётом 2:1.