«Ростов» починил скамейку, которую сломал Станкович

«Ростов» за короткий срок починил скамейку домашнего стадиона, которую сломал вечером среды главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович. С эмоциями серб не совладал во время матча Пути РПЛ Кубка России «Ростова» и «Спартака», дончане победили со счётом 2:1.

«Многих из вас волнует эта тема, знаем. Работники стадиона всё сделали оперативно», - пишет с гордостью пресс-служба «Ростова».

Напомним, что по итогу прошедшего в Ростове-на-Дону матча «Спартак» вылетел по сумме двух встреч (1:3) в Путь регионов Кубка России. «Ростов» же продолжит выступление в турнире в верхней сетке, Пути РПЛ.