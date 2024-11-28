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«Ростов» починил скамейку, которую сломал Станкович

28 Ноября 2024 • 18:57 Комментировать
Ростов
2:1
Спартак Москва

«Ростов» за короткий срок починил скамейку домашнего стадиона, которую сломал вечером среды главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович. С эмоциями серб не совладал во время матча Пути РПЛ Кубка России «Ростова» и «Спартака», дончане победили со счётом 2:1.

«Многих из вас волнует эта тема, знаем. Работники стадиона всё сделали оперативно», - пишет с гордостью пресс-служба «Ростова».

Напомним, что по итогу прошедшего в Ростове-на-Дону матча «Спартак» вылетел по сумме двух встреч (1:3) в Путь регионов Кубка России. «Ростов» же продолжит выступление в турнире в верхней сетке, Пути РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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