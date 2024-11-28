Карпин или Станкович: Смородская ответила, кто сильнее

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о вылете «Спартака» от «Ростова».

Напомним, по итогам двух игр «красно-белые» уступили дончанам (0:1, 1:2) в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ.

— Вылет «Спартака» от «Ростова» в Путь регионов Кубка России не удивил. Карпин сильнее Станковича как тренер, — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

На ближайших выходных состоится 17-й тур Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (1 декабря), а «Ростов» примет на своем поле «Пари НН» (30 ноября).

Ранее сообщалось, что по итогам минувшего кубкового матча «Спартак» обратился в ЭСК из-за двух неназначенных пенальти в ворота «Ростова».