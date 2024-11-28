Тюкавин — в стартовом составе «Динамо» на дерби с «Локомотивом»

Сегодня, 28 ноября, московское «Динамо» встретится на выезде с «Локомотивом» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

Накануне поединка пресс-служба «бело-голубых» опубликовала список футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

Стартовый состав «Динамо»: Лунёв (вр), Фернандес, Маричаль, Вальбуэна, Даса, Лаксальт, Чавес, Нгамалё, Карраскаль, Гладышев, Тюкавин.

Начало столичного дерби между «Локомотивом» и «Динамо» запланировано на 19:30 по мск. Следить за ходом всех событий матча вы сможете в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.