Митрюшкин, Пиняев и Батраков – в старте «Локомотива» на кубковое дерби с «Динамо»

Вечером четверга в ответном поединке пары плей-офф Пути РПЛ Кубка России московский «Локомотив» примет соседей из «Динамо». За час до встречи «железнодорожники» огласили стартовый состав на игру, он выглядит следующим образом:

Митрюшкин, Самошников, Морозов, Ньямси, Ненахов, Батраков, Баринов (к), Батраков, Тимофеев, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.

Напомним, что в первом матче этой пары «Локо» на выезде на «ВТБ Арене» одержал викторию – 2:1. Победитель пары по итогу этой встречи останется в Пути РПЛ, проигравший клуб вылетит в нижнюю сетку турнира – Путь регионов.

Текстовая трансляция матча – у нас на портале.