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«Спартак» обратился в ЭСК по двум неназначенным пенальти в матче с «Ростовом»

28 Ноября 2024 • 17:02 Комментировать
Ростов
2:1
Спартак Москва

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что после кубковой игры с «Ростовом» клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию.

— Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ростовом»: неназначенные пенальти на Маркиньосе и Мартинсе, — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Стоит сказать, что оба спорных эпизода случились во втором тайме, но главного арбитра встречи Сергея Карасёва даже не позвали смотреть VAR.

Напомним, по итогам двух матчей «Спартак» проиграл «Ростову» (0:1, 1:2) в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ и вылетел в Путь регионов, где может встретиться с махачкалинским «Динамо», «Уралом», «Акроном» или «Краснодаром».

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Спартак Москва Ростов Маркиньос Дмитрий Зеленов Кристофер Мартинс ещё теги

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