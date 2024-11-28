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Кубок России

Чистяков высказался о победе над «Ахматом» в Кубке России

28 Ноября 2024 • 15:11 Комментировать
Ахмат
1:2
Зенит

Защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о победе над грозненским «Ахматом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Игрок отметил, что встреча получилась тяжелой, хотя у его команды был задел в три мяча после первого поединка.

«В Грозном всегда тяжело играть, «Ахмат» дома вдвойне заряжен при поддержке родных болельщиков. После второго гола стало попроще, но соперник не сдавался», - заявил Чистяков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что команда Сергея Семака пробилась в 1/2 финала Пути РПЛ, куда также уже вышли «Ростов» и ЦСКА. А еще один участник определится в противостоянии между московскими «Локомотивом» и «Динамо».

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