Силкин: Мне очень не нравится у «Динамо» то, что часто меняется основной состав игроков

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о нынешней форме столичного клуба.

Специалист отметил, что ему не нравится, что «бело-голубые» часто меняют основной состав, особенно игроков защиты, и появляются новые люди, и он не понимает, для чего это нужно.

«Стабильность — это всегда признак мастерства, а если так часто происходит ротация, значит, внутри команды что-то не так. Эта нестабильность может сказаться и сегодня в игре с «Локомотивом», - приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня, 28 ноября, в матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России «Динамо» на выезде сыграет против «Локомотива».