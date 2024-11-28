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Силкин: Мне очень не нравится у «Динамо» то, что часто меняется основной состав игроков

28 Ноября 2024 • 14:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 4 ч. 6 мин.

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о нынешней форме столичного клуба.

Специалист отметил, что ему не нравится, что «бело-голубые» часто меняют основной состав, особенно игроков защиты, и появляются новые люди, и он не понимает, для чего это нужно.

«Стабильность — это всегда признак мастерства, а если так часто происходит ротация, значит, внутри команды что-то не так. Эта нестабильность может сказаться и сегодня в игре с «Локомотивом», - приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня, 28 ноября, в матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России «Динамо» на выезде сыграет против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
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