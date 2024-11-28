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Кубок России

Червиченко: «Все восхищались Угальде, а вчера он ударил один раз, да так, как будто тёщу погладил» эксклюзив

28 Ноября 2024 • 13:19 Комментировать
Ростов
2:1
Спартак Москва

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» в Кубке России.

- Нужно ли делать из этого трагедию, или для «Спартака» сейчас на первом месте стоит гостевой матч РПЛ против «Краснодара»?

- Ну, какая трагедия, если в этом и заключается весь «Спартак»? Может насовать пять штук «Локомотиву», а потом «сгореть» «Ростову» без шансов. Сейчас многие говорят о том, что Станкович ошибся с составом.

- Справедливо?

- А разве Николсон не играл в старте «красно-белых» в матче чемпионата против того же «Ростова» (3:0)? Москвичи тогда забили три мяча, а Шамар оформил дубль. А сейчас легионер просто простоял весь первый тайм и был справедливо заменен. Ну, вот такой вот сейчас «Спартак». Может собраться, выдать сильный матч с «Зенитом», ЦСКА, с «Локо», а потом в одну калитку проиграть «Ростову»…

- Первый тайм в исполнении москвичей был ужасен?

- Ни одного удара в створ ворот. И это при том, что Карасёв симпатизировал «красно-белым». Так что совсем плохо…

- Вы, глядя на определенных футболистов, вчера не задавались вопросом: а что они делают в «Спартаке»?

- Да и во втором тайме меня мало кто убедил. Николсон? Когда он тогда оформил дубль в матче РПЛ с «Ростовом», я сразу сказал, что это станет для «красно-белых» проблемой.

- Почему?

- По идее, раз человек забивает два за матч, зачем же с ним расставаться? А на длинной дистанции все становится ясно. Вчера простоял весь тайм. На мой взгляд, в этом «Спартаке» много людей на выход. Пока еще понаблюдаем за Мангашем. Но серьезных игроков в команде, с амбициями претендовать на что-то высокое… Ну не знаю. Три человека, наверное. Не больше.

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- Чего ждете от матча «Спартака» с «Краснодаром»?

- Да я ничего не жду. Мне все равно абсолютно. Но если прикинуть шансы, то у «Краснодара» все-таки есть преимущество. «Быки» играют дома, плюс у них больше времени на подготовку. «Спартаку» придется на перекладных добираться на юг. Так что на бумаге ничья станет для команды Станковичем весьма хорошим результатом. Но опять же: это «Спартак». Если «красно-белые» поймают кураж, то все возможно. После дерби с «Локо» многие восхищались Угальде. Мол, какой прекрасный футболист!

- Это не так?

- А где он был вчера? Я, кстати, одному корреспонденту так и сказал: в матче с «Ростовом» Угальде не забьет. И он в итоге нанес лишь один удар в створ. Да и то… Как будто тещу погладил.

- Нестабильный?

- Он хорош в замыкании. Если по нему персонально играть, Угальде уже теряется. «Ростов» закрыл его и партнеров. Не позволил доставлять мяч до Угальде. Дончане очень четко вчера сыграли в обороне. А когда хозяева начали немного проседать, Карпин просто выпустил на поле Осипенко и успокоил игру. Очень грамотная работа, в отличие от ходов Станковича. В принципе, рулевой «Спартака» хотел до перерыва измотать соперника, а потом уже выпустить Барко, Угальде, Умярова…

- Не получилось.

- Да. Получили двушку до перерыва. И все стало ясно. Уже по сумме двух встреч ловить было нечего.

Александр Сычёв

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Спартак Москва Андрей Червиченко Манфред Угальде ещё теги

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