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Кубок России

Широков высказался о зависимости «Рубина» от Даку

28 Ноября 2024 • 13:08 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Рубин

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о победе ЦСКА над казанским «Рубином» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Специалист отметил, что в стартовом составе гостей вышел Джоэль Фамейе, однако он очень быстрый и должен получать мяч за спину.
«Даку не играл, а это означает, что «Рубин» очень сильно зависит от этого нападающего. Исходя из того, как ЦСКА забивал третий мяч,

«Рубин» комфортнее себя чувствует, когда находится в среднем блоке», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, что Даку провел 17 матчей в нынешнем сезоне, на его счету восемь забитых мячей, а также четыре результативных ассиста.

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