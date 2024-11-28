Широков высказался о зависимости «Рубина» от Даку

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о победе ЦСКА над казанским «Рубином» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Специалист отметил, что в стартовом составе гостей вышел Джоэль Фамейе, однако он очень быстрый и должен получать мяч за спину.

«Даку не играл, а это означает, что «Рубин» очень сильно зависит от этого нападающего. Исходя из того, как ЦСКА забивал третий мяч,

«Рубин» комфортнее себя чувствует, когда находится в среднем блоке», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, что Даку провел 17 матчей в нынешнем сезоне, на его счету восемь забитых мячей, а также четыре результативных ассиста.