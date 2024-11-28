Булыкин поделился ожиданиями от дерби между «Локомотивом» и «Динамо»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Динамо».

Булыкин отметил, что в этом противостоянии фаворита нет, и, учитывая странный формат турнира, он ожидает зрелищный футбол от обеих команд. Он считает, что у «железнодорожников» больше шансов на успех, однако команда Марцела Лички просто так не уступит.

«Голы будут. Думаю, минимум три должны забить. Оба клуба мне близки, поэтому буду болеть за красивый футбол! Пусть победит сильнейший», – приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что в первой встрече победу одержал «Локомотив» (2:1). Ответный матч пройдет сегодня, 28 ноября. Начало – в 19:30 по мск.