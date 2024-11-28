Жеребьёвка следующих этапов Кубка России пройдёт 30 ноября

Жеребьевка следующих этапов Кубка России сезона-2024/25 пройдет 30 ноября, об этом сообщает официальный телеграм-канал турнира.

Отмечается, что мероприятие начнется в 12:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинал Пути РПЛ вышли питерский «Зенит», «Ростов» и ЦСКА, четвертый участник определится в противостоянии между московским «Динамо» и «Локомотивом».

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов сыграют «Краснодар», «Спартак», «Акрон», «Урал», «Ахмат», махачкалинское «Динамо», «Рубин», а также проигравший в дерби между «Динамо» и «Локомотивом».

Напомним, что действующим обладателем титула является «Зенит».