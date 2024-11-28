Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Бывший тренер «Спартака» объяснил, почему не считает поражение от «Ростова» сенсацией эксклюзив

28 Ноября 2024 • 12:15 Комментировать
Ростов
2:1
Спартак Москва

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении «Спартака» от «Ростова» в ответном матче Кубка России.

- Кубковые поражения «Спартака» «Ростову» сильно удивило?

- В нашем чемпионате команд десять, которые могут обыграть любого соперника, в том числе «Зенит». Все зависит от мотивации, подготовки футболистов, и результат может быть непредсказуемым в любой встрече. Нет такого, чтобы кто-то был на голову выше. Вот «Спартак» был на порядок выше с «Локомотивом», но там все решили нюансы. «Железнодорожники» вышли играть на ничью, которая их устраивала, а «красно-белые» были очень мотивированными. Им нужна была только победа. А что касается встречи с «Ростовом», понятно, что потенциально «Спартак» сильнее по подбору игроков, резерву. Но при максимальной самоотдаче южане использовали ошибки команды Станковича. Поэтому поражение москвичей – не сенсация. Соперники примерно равные. К тому же гости вчера не поставили в состав основных игроков, потому что впереди встреча с «Краснодаром». А во втором тайме, когда счет стал критическим, Станкович выпустил четырех основных ребят, но было уже поздно. Хотя они отыграли один мяч. То есть игра была поломана. Тренер выпустил на поле футболистов, у которых нет или мало практики. Он облегчил задачу «Ростову» добиться результата.

- Резервисты «Спартака» разочаровали? Большего от них ожидали?

- К кому-то у меня нет претензий. У них нет наигранных связей. Плюс молодым ребятам проявить себя сложно. К тому же они играли против мотивированного, сильного соперника.      

- Пишут, что Карасёв ошибочно не назначил два пенальти в ворота «Ростова» на фолах на Маркиньосе и Мартинсе. Как оцените эти эпизоды?

- Это спорные моменты. Карасёв – наш самый опытный арбитр. Никаких симпатий к какой-то команде у него не было. Он судил так, как видел, и советовался с ВАР. Это все эмоции, которые бывают у проигравших.

- Как вам игра Маркиньоса, который никак не может забить?

- Он сейчас прибавил. Возможно, как Угальде, он поймает игру. Когда он только пришел, видна была его неуверенность, а сейчас ее нет. Маркиньос становится одним из лидеров команды. А что касается голов, он же не нападающий, чтобы забивать.

- Но такие моменты, которые у него были в последних матчах, труднее не реализовать, чем наоборот.

- Ему не хватает мастерства, хладнокровия и удачи. Такое бывает. 

Реклама


- Как оцениваете перспективы «Спартака» в Пути регионов, где нет права на ошибку?

- До финала дойти реально, потому что там соперники послабее, и бороться за кубок, если не будет экспериментов со вторым составом, как вчера. 

- Какие перспективы «Спартака» в матче с «Краснодаром»?

- Сложно сказать. Матч будет ключевой. «Краснодару» нельзя терять очки. Он и так их растерял в последнее время. Если «быки» проиграют «красно-белым», а «Зенит» победит, а он победит в следующем туре, может получиться отрыв. Поэтому встреча будет тяжелая. «Спартаку» надо постараться, если он хочет бороться за медали, и как минимум не проиграть. Очковое отставание надо сокращать.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Гладилин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
12:15
Бывший тренер «Спартака» объяснил, почему не считает поражение от «Ростова» сенсацией
11:44
Балахнин: «Станкович ошибся с выбором состава на ответный матч с «Ростовом»
27 Ноября
23:11
Карпин: «4-матчевая серия побед ни о чём не говорит»
23:06
Станкович: «Надеюсь, что мы ещё встретимся с «Ростовом»
22:49
Голенков: «Приятнее был первый тайм, а во втором терпели и хорошо, что дотерпели» 3
22:27
«Спартак» второй раз кряду проиграл «Ростову» Карпина и упал в Путь регионов Кубка России 5
22:03
Станкович разбил стекло на стадионе «Ростова»
21:49
Голевой удар Мартинса вернул интригу в матч «Ростова» и «Спартака»
21:49
Станкович и Сакич получили по жёлтой карточке в матче «Спартака»
21:42
Тренер «Спартака» Станкович сделал 4 замены в перерыве матча
21:08
«Ростов» уже ведёт в два мяча в игре со «Спартаком»
20:55
Разыгравшийся Голенков открыл счёт в матче «Ростов» - «Спартак» 1
20:20
Денисов проведёт сотый матч за «Спартак» в 22 года
20:16
Карпин: «Будем играть так, как если бы счёт был 0:0»
20:11
Станкович: «Замечательная поездка всей нашей командой, 16 часов в поезде»
20:00
«Ростов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 3
19:33
«Ростов» и «Спартак» озвучили составы на кубковую битву
14:19
«Ростов» может победить «Спартак» — Сигурдссон
13:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
09:00
«Ростов» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России
02:19
Ростов - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Ноября
19:50
Ставка и прогноз на матч Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
19:07
Дьяков: «Ростов» может пройти «Спартак»
17:17
Прогноз на точный счёт матча Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
15:50
Тарханов объяснил, при каком условии «Спартак» может обыграть на выезде «Ростов»
14:41
Камоцци объяснил, почему матч «Ростов» - «Спартак» получится интересным
04:57
​Борис Игнатьев: «Спартак» и «Ростов» значительно изменят составы»
25 Ноября
20:35
«Спартак» на поезде отправился на кубковую игру с «Ростовом» 1
20:25
Игрок «Спартака» вернулся после длительного лечения 1
19:46
Байрамян: «Со «Спартаком» всегда очень интересные игры»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Илон Маск обратился к Роналду Кейн обвинил Роналду и Месси Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Роналду сделал заявление после победного дубля Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке Назван клуб, куда Салах может уйти из «Ливерпуля» Месси написал всего одно слово о Марадоне «Ливерпуль» обратился к Хаби Алонсо
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»
Спортивные новости
«Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.11.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.00 3.85 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Ноября
13:08 · Кубок России
Широков высказался о зависимости «Рубина» от Даку
12:46 · Кубок России
Булыкин поделился ожиданиями от дерби между «Локомотивом» и «Динамо»
12:38 · Кубок России
Жеребьёвка следующих этапов Кубка России пройдёт 30 ноября
00:13 · Россия. Премьер-лига
Гонду: «Я в восторге от «Зенита» 1
27 Ноября
23:11 · Кубок России
Карпин: «4-матчевая серия побед ни о чём не говорит»
23:06 · Кубок России
Станкович: «Надеюсь, что мы ещё встретимся с «Ростовом»
22:49 · Кубок России
Голенков: «Приятнее был первый тайм, а во втором терпели и хорошо, что дотерпели» 3
22:03 · Кубок России
Станкович разбил стекло на стадионе «Ростова»
21:52 · Кубок России
​Пономарёв: «У «Локомотива» есть шанс реабилитироваться»
21:49 · Кубок России
Голевой удар Мартинса вернул интригу в матч «Ростова» и «Спартака»
21:49 · Кубок России
Станкович и Сакич получили по жёлтой карточке в матче «Спартака»
21:42 · Кубок России
Тренер «Спартака» Станкович сделал 4 замены в перерыве матча
21:41 · Кубок России
​Гладилин оценил шансы «Динамо» и «Локомотива» в кубке
21:21 · Кубок России
Ташуев: «Команда не бросала играть и всегда старалась»
21:08 · Кубок России
«Ростов» уже ведёт в два мяча в игре со «Спартаком»
21:06 · Кубок России
Семак: «Когда Соболев попал в перекладину, там он всё правильно делал»
20:55 · Кубок России
Разыгравшийся Голенков открыл счёт в матче «Ростов» - «Спартак» 1
20:23 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» по пенальти прошло «Сочи»
20:20 · Кубок России
Денисов проведёт сотый матч за «Спартак» в 22 года
20:16 · Кубок России
Карпин: «Будем играть так, как если бы счёт был 0:0»
20:11 · Кубок России
Станкович: «Замечательная поездка всей нашей командой, 16 часов в поезде»
20:00 · Кубок России
«Ростов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 3
19:53 · Кубок России
«Динамо» Махачкала отыгралось в матче с «Сочи»
19:50 · Кубок России
«Зенит» удвоил счёт в матче с «Ахматом»
19:33 · Кубок России
​Вратарь «Акрона» не держит зла на нападающего «Шинника»
Все новости