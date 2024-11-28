Бывший тренер «Спартака» объяснил, почему не считает поражение от «Ростова» сенсацией

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении «Спартака» от «Ростова» в ответном матче Кубка России.

- Кубковые поражения «Спартака» «Ростову» сильно удивило?

- В нашем чемпионате команд десять, которые могут обыграть любого соперника, в том числе «Зенит». Все зависит от мотивации, подготовки футболистов, и результат может быть непредсказуемым в любой встрече. Нет такого, чтобы кто-то был на голову выше. Вот «Спартак» был на порядок выше с «Локомотивом», но там все решили нюансы. «Железнодорожники» вышли играть на ничью, которая их устраивала, а «красно-белые» были очень мотивированными. Им нужна была только победа. А что касается встречи с «Ростовом», понятно, что потенциально «Спартак» сильнее по подбору игроков, резерву. Но при максимальной самоотдаче южане использовали ошибки команды Станковича. Поэтому поражение москвичей – не сенсация. Соперники примерно равные. К тому же гости вчера не поставили в состав основных игроков, потому что впереди встреча с «Краснодаром». А во втором тайме, когда счет стал критическим, Станкович выпустил четырех основных ребят, но было уже поздно. Хотя они отыграли один мяч. То есть игра была поломана. Тренер выпустил на поле футболистов, у которых нет или мало практики. Он облегчил задачу «Ростову» добиться результата.

- Резервисты «Спартака» разочаровали? Большего от них ожидали?

- К кому-то у меня нет претензий. У них нет наигранных связей. Плюс молодым ребятам проявить себя сложно. К тому же они играли против мотивированного, сильного соперника.

- Пишут, что Карасёв ошибочно не назначил два пенальти в ворота «Ростова» на фолах на Маркиньосе и Мартинсе. Как оцените эти эпизоды?

- Это спорные моменты. Карасёв – наш самый опытный арбитр. Никаких симпатий к какой-то команде у него не было. Он судил так, как видел, и советовался с ВАР. Это все эмоции, которые бывают у проигравших.

- Как вам игра Маркиньоса, который никак не может забить?

- Он сейчас прибавил. Возможно, как Угальде, он поймает игру. Когда он только пришел, видна была его неуверенность, а сейчас ее нет. Маркиньос становится одним из лидеров команды. А что касается голов, он же не нападающий, чтобы забивать.

- Но такие моменты, которые у него были в последних матчах, труднее не реализовать, чем наоборот.

- Ему не хватает мастерства, хладнокровия и удачи. Такое бывает.

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- Как оцениваете перспективы «Спартака» в Пути регионов, где нет права на ошибку?

- До финала дойти реально, потому что там соперники послабее, и бороться за кубок, если не будет экспериментов со вторым составом, как вчера.

- Какие перспективы «Спартака» в матче с «Краснодаром»?

- Сложно сказать. Матч будет ключевой. «Краснодару» нельзя терять очки. Он и так их растерял в последнее время. Если «быки» проиграют «красно-белым», а «Зенит» победит, а он победит в следующем туре, может получиться отрыв. Поэтому встреча будет тяжелая. «Спартаку» надо постараться, если он хочет бороться за медали, и как минимум не проиграть. Очковое отставание надо сокращать.

Елена Григорьевская