Балахнин: «Станкович ошибся с выбором состава на ответный матч с «Ростовом»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении «Спартака» от «Ростова» в ответном матче Кубка России и вылете «красно-белых» в Путь регионов.

- Кубковые поражения «Спартака» «Ростову» сильно удивили?

- Нет. Когда я увидел состав «Спартака» на ответный матч, меня итог точно не удивил. Станкович использовал большую ротацию, дав отдохнуть лидерам. Но во втором тайме их пришлось выпускать. И тогда игра команды изменилась. Разница между двумя таймами была огромная. Поэтому считаю, что тренерский штаб москвичей ошибся с выбором состава на игру. Или он не поставил на Кубок, или посчитал, что будет еще шанс через Путь регионов.

- У вас есть ощущение, что если бы у «Спартака» вышла основа, то команда прошла бы «Ростов» по сумме двух матчей?

- Не факт, что прошла бы, но вероятность была бы намного выше. Во втором тайме «красно-белые» имели подавляющее преимущество. Меня впечатлило, что игра шла практически в одни ворота, создавалось много давления на соперника, моменты были, забили очень хороший гол. Убежать с мячом с центра поля и забить такой гол – это впечатляюще.

- Пишут, что Карасёв ошибочно не назначил два пенальти в ворота «Ростова» на фолах на Маркиньосе и Мартинсе. Как оцените эти эпизоды?

- Были какие-то намеки, сомнительные моменты, но я не могу судить об этом. Арбитры просматривали эти эпизоды. Но в целом Карасёв по ходу матча терял нити игры, пропускал очевидные нарушения, свистел там, где не надо было. Он был не убедителен в этом матче. Но я не могу сказать, что он судил в пользу какой-то одной команды.

- «Спартак» наиграл вчера на поражение?

- В первом тайме точно наиграл, а во втором - точно не наиграл. Даже удивительно, насколько кардинально разными получились два тайма. После перерыва «Спартак» так сильно давил, но счет уже был такой, что было уже трудно что-то изменить. А в первом тайме был просто проходной двор.

- Вас удивило, что после уверенной победы над «Локомотивом», даже второй состав «красно-белых» так играет? Казалось, скамейка запасных москвичей не так слаба.

- Было видно, что игра команды сильно различается при разных составах. Видимо, Станкович думал, что в одной игре резервисты смогут хорошо себя показать. Тем более, команда не вылетает из турнира. Кроме того, тренеру надо было думать о скором матче с «Краснодаром». Вот ему и хотелось поберечь силы. Но претензии к Станковичу все равно есть. Ведь это он выстраивает игру команды, стратегию на матч. А мы видели вчера проблемы с этим. Практически первая атака у ворот «Спартака» была голевая. Была также невыстроенность при стандартных моментах.

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- Какие перспективы «Спартака» в матче с «Краснодаром»?

- Если «Спартак» выйдет собранным, правильно выстроит тактику, он может обыграть любую команду. Но и проиграть может любому сопернику.

- Что скажете об игре «Ростова», у которого в последнее время многое получается?

- «Ростов» стабилизировался, но не могу сказать, что в чемпионате он сейчас является конкурентом для серьезных клубов. И второй тайм это явно показал.

Елена Григорьевская