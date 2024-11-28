«Локомотив» – «Динамо»: Вероятные стартовые составы в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

В ответном московском дерби четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» примет «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вариант стартовых составов на этот матч.

«Локомотив»: Митрюшкин (вр), Тикнизян, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Салтыков, Батраков, Севикян, Раков.

«Динамо»: Лещук (вр), Скопинцев, Роберто Фернандес, Маричаль, Даса, Гагнидзе, Чавес, Окишор, Карраскаль, Артур Гомес, Тюкавин.

За «Локомотив» не сыграет по причине травмы защитник Лукас Фассон. В распоряжении «Динамо» отсутствуют из-за повреждений вратарь Андрей Лунёв, защитник Милан Майсторович и полузащитник Бителло.

Первый матч двухматчевого противостояния в Кубке «Динамо» проиграло 1:2. На последних выходных в чемпионате «Локомотив» разгромился «Спартаком» (2:5), а «Динамо» упустило победу над «Факелом» (1:1).

Матч «Локомотив» – «Динамо» будут проведён сегодня, 28 ноября, на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19 часов 30 минут. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов