Карпин: «4-матчевая серия побед ни о чём не говорит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».
- Какой комментарий? Прошли в следующую стадию и хорошо.
- Какой тайм вам больше понравился сегодня? В первом забили, а во втором удержали натиск серьезный.
- Понятно, что первый тайм понравился больше. Во втором тайме не вышло. Понятно, что и «Спартак» прибавил, и замены сделали. Возможно, удержание счета сыграло с нами плохую шутку.
- Переход на тройку защитников - это продолжение удержания счета?
- Нет, это была запланированная замена Глебова на 60-й минуте. Также как и в перерыве менять Ваханию, потому что у нас через два на третий уже игра важнейшая.
- Четверная замена Станковича в перерыве как-то удивила?
- Удивила. Я думал, что они вообще не выйдут основным составом.
- Имеет смысл сейчас считать серию «Ростова»? Четыре победы подряд о чем-то говорят?
- Ни о чем. То же самое, когда мы семь игр не выигрывали подряд, а сейчас четыре - выиграли условно. Ни о чем не говорит.
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