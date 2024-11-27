Карпин: «4-матчевая серия побед ни о чём не говорит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Какой комментарий? Прошли в следующую стадию и хорошо.

- Какой тайм вам больше понравился сегодня? В первом забили, а во втором удержали натиск серьезный.

- Понятно, что первый тайм понравился больше. Во втором тайме не вышло. Понятно, что и «Спартак» прибавил, и замены сделали. Возможно, удержание счета сыграло с нами плохую шутку.

- Переход на тройку защитников - это продолжение удержания счета?

- Нет, это была запланированная замена Глебова на 60-й минуте. Также как и в перерыве менять Ваханию, потому что у нас через два на третий уже игра важнейшая.

- Четверная замена Станковича в перерыве как-то удивила?

- Удивила. Я думал, что они вообще не выйдут основным составом.

- Имеет смысл сейчас считать серию «Ростова»? Четыре победы подряд о чем-то говорят?

- Ни о чем. То же самое, когда мы семь игр не выигрывали подряд, а сейчас четыре - выиграли условно. Ни о чем не говорит.