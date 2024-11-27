Станкович: «Надеюсь, что мы ещё встретимся с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Поздравляю команду «Ростова» с проходом в следующий раунд. Надеюсь, что мы еще с ними встретимся. Разными путями - в финале, потому что наша задача - дойти до самого конца.

- Отличное начало второго тайма, как и в целом второй тайм, в котором вы выиграли. Что не получилось в первом?

- Во втором тайме это был настоящий «Спартак». Я думаю, что комментарий должен ограничиться этим.

- Была эмоциональная реакция на спорные эпизоды сегодня. Ваше мнение по ним?

- Честно говоря, я уже устал от этих комментариев, на самом деле эти вопросы нужно задать не мне. Кто-то должен заняться этим делом. Эмоции есть, потому что я вижу определенные вещи на поле. Но эти вопросы не ко мне.