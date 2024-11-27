Голенков: «Приятнее был первый тайм, а во втором терпели и хорошо, что дотерпели»

Полузащитник «Ростова» Егор Голенков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Всё отлично, хорошо, что так сложился матч. Поздравляю с проходом дальше «Ростов».

- Момент с голом. Казалось, что угол острый и бить оттуда - решение, мягко говоря, опрометчивое, но вы попали. Вы целились, или так на чувстве где-то?

- Во-первых, спасибо за передачу Кириллу Щетинину. Как и учили нападающего, надо бить низом либо в ближний верхом. Два решения было. Выбрал - в дальний низом.

- Вторая подряд награда лучшего игрока. У вас впервые такое?

- Наверное, да, очень приятно.

- Разные таймы сегодня были у «Ростова». Какой понравился больше, когда всё получается в атаке, или когда надо где-то потерпеть и это получается?

- Конечно, футболистам нравится, когда игра в атаке, поэтому, конечно, мне приятнее был первый тайм, а во втором терпели и хорошо, что дотерпели.

- В этом году больше не придется никуда ездить на поездах. Осталось две домашние игры. Команда рада этому обстоятельству?

- Конечно.