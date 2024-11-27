Голенков: «Приятнее был первый тайм, а во втором терпели и хорошо, что дотерпели»

Полузащитник «Ростова» Егор Голенков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».
- Всё отлично, хорошо, что так сложился матч. Поздравляю с проходом дальше «Ростов».
- Момент с голом. Казалось, что угол острый и бить оттуда - решение, мягко говоря, опрометчивое, но вы попали. Вы целились, или так на чувстве где-то?
- Во-первых, спасибо за передачу Кириллу Щетинину. Как и учили нападающего, надо бить низом либо в ближний верхом. Два решения было. Выбрал - в дальний низом.
- Вторая подряд награда лучшего игрока. У вас впервые такое?
- Наверное, да, очень приятно.
- Разные таймы сегодня были у «Ростова». Какой понравился больше, когда всё получается в атаке, или когда надо где-то потерпеть и это получается?
- Конечно, футболистам нравится, когда игра в атаке, поэтому, конечно, мне приятнее был первый тайм, а во втором терпели и хорошо, что дотерпели.
- В этом году больше не придется никуда ездить на поездах. Осталось две домашние игры. Команда рада этому обстоятельству?
- Конечно.
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