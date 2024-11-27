Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять

Оценки футболистам Деяна Станковича

Деня Станкович наконец-то принял правила игры и на Кубок России выпустил второй состав. Но эксперимент не удался. Первый тайм завершился оглушительным провалом, в перерыве главный тренер сделал четыре замены, хотя мог и всю команду отправить отдыхать. Ужасно играли «красно-белые». Три главных «неудачника» этого матча и ещё парочка второстепенных выделены в нашем тексте.

Давайте же разберёмся, кто плохо сыграл против «Ростова». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РОСТОВ» – «СПАРТАК»

ШАМАР НИКОЛСОН – 3,0. Эта подборка составлялась с помощью Деяна Станковича, все три игрока заменены в перерыве. А что может быть лучше, чем мнение главного тренера. Шамар Николсон вышел на острие атаки и выглядел инородным телом. Даже редкие забросы в его стороны проиграны – два раза из трёх.

Но главное, что Шамар совсем не искал мяча, не создавал остроты, практически не двигался. Защита «Ростова» и не запомнила, наверное, что играла против Николсона.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 3,0. Только в прессе появились слухи о недовольстве Хлусевича игровым временем, как на поле Даниил подтвердил не лучшее настроение. Вместе с Литвиновым и Абеной (тоже ужасный матч провели) вяло встретил проход Щетинина, просто пропустил Кирилла в штрафную и тот создал первый гол «Ростова».

Никаких обостряющих рывков по флангу от Хлусевича мы не увидели, зато с его края хозяева обостряли регулярно. Голенков и Щетинин получили слишком много свободы, фланг Даниил проиграл вчистую.

ДАНИИЛ ЗОРИН – 3,0. Как и Зорин – опорную зону. Здесь мог оказаться и Пруцев, но он располагался чуть выше и дал чуть больше объёма работы. Правда, в итоге оба сыграли откровенно плохо.

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Зорин проигрывал все отскоки в опорной зоне, трижды сфолил и ему очень повезло, что арбитр дал ему только одну жёлтую карточку. Вполне мог к 44-й минуте Даниил наиграть на удаление. Регулярно он проигрывал касание в центре поля – то Вахании, то Глебову.