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Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять

27 Ноября 2024 • 22:44 Комментировать
Ростов
2:1
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Деяна Станковича

Деня Станкович наконец-то принял правила игры и на Кубок России выпустил второй состав. Но эксперимент не удался. Первый тайм завершился оглушительным провалом, в перерыве главный тренер сделал четыре замены, хотя мог и всю команду отправить отдыхать. Ужасно играли «красно-белые». Три главных «неудачника» этого матча и ещё парочка второстепенных выделены в нашем тексте.

Давайте же разберёмся, кто плохо сыграл против «Ростова». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Ростов2:1Спартак Москва
(1:0) Голенков Егор19'  
(2:0) Мелёхин Виктор31'  
  56'Мартинс Кристофер (2:1)
Ятимов РустамВахания Илья 46' (Лангович Андрей ( 46') Сако УмарМелёхин ВикторЖбанов ИльяКучаев Константин  57' 66' (Осипенко Максим ( 66') Глебов Данил 66' (Комаров Иван ( 66') Щетинин Кирилл  75'Сутормин Алексей 84' (Мохебби Мохаммад ( 84') Байрамян ХоренГоленков Егор 66' (Комличенко Николай ( 66')
Запасные: Одоевский ДаниилШанталий ДаниилИгнатов ГерманСаравия РодригоРоналдоЧернов Евгений
Селихов АлександрДенисов ДаниилАбена МиентиЛитвинов РусланХлусевич Даниил 46' (Угальде Манфред ( 46') Пруцев Данил 46' (Умяров Наиль ( 46'  85') Медина Хесус 78' (Виллиан Жозе ( 78') Мартинс КристоферЗорин Даниил  41' 46' (Барко Эсекьель ( 46') Мангаш РикардуНиколсон Шамар 46' (Маркиньос ( 46'  90')
Запасные: Игнатов Михаил АлександровичМаксименко АлександрБонгонда ТеоГузиев ЕгорЗиньковский АнтонЗобнин РоманДуарте Алексис
27 ноября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РОСТОВ» – «СПАРТАК»

ШАМАР НИКОЛСОН – 3,0. Эта подборка составлялась с помощью Деяна Станковича, все три игрока заменены в перерыве. А что может быть лучше, чем мнение главного тренера. Шамар Николсон вышел на острие атаки и выглядел инородным телом. Даже редкие забросы в его стороны проиграны – два раза из трёх.

Но главное, что Шамар совсем не искал мяча, не создавал остроты, практически не двигался. Защита «Ростова» и не запомнила, наверное, что играла против Николсона.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 3,0. Только в прессе появились слухи о недовольстве Хлусевича игровым временем, как на поле Даниил подтвердил не лучшее настроение. Вместе с Литвиновым и Абеной (тоже ужасный матч провели) вяло встретил проход Щетинина, просто пропустил Кирилла в штрафную и тот создал первый гол «Ростова».

Никаких обостряющих рывков по флангу от Хлусевича мы не увидели, зато с его края хозяева обостряли регулярно. Голенков и Щетинин получили слишком много свободы, фланг Даниил проиграл вчистую.

ДАНИИЛ ЗОРИН – 3,0. Как и Зорин – опорную зону. Здесь мог оказаться и Пруцев, но он располагался чуть выше и дал чуть больше объёма работы. Правда, в итоге оба сыграли откровенно плохо.

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Зорин проигрывал все отскоки в опорной зоне, трижды сфолил и ему очень повезло, что арбитр дал ему только одну жёлтую карточку. Вполне мог к 44-й минуте Даниил наиграть на удаление. Регулярно он проигрывал касание в центре поля – то Вахании, то Глебову.

Худший игрок матча
Шамар Николсон Даниил Зорин Даниил Хлусевич Данил Пруцев Руслан Ливтинов Миенти Абена Другой, укажу в комментариях
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