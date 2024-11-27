«Спартак» второй раз кряду проиграл «Ростову» Карпина и упал в Путь регионов Кубка России

«Спартак» и «Ростов» сошлись в рамках Кубка России по футболу. Матч 1/4 финала состоялся 27 ноября на стадионе «Ростов Арена».

Феноменальные 5:2 против «Локомотива» явно зарядили «Спартак» и на подвиги в Кубке России. Первый матч «красно-белые» проиграли минимально (0:1), поэтому в Ростове должны были перекрывать гандикап. Вылет не грозил, но падение в Путь регионов тоже не самое приятное занятие. Отыгрываться вышли резервом: Николсон, Медина, Мангаш, Зорин. Только Кристофер Мартинс завис между двумя составами Станковича.

И этот экспериментальный состав «красно-белых» смотрелся ужасно. Так и не поняли они, как взаимодействовать между собой, за 45 минут ничего не создали. Зато дважды пропустили. Сначала Щетинин совершил невероятный слалом, пройдя сквозь троих соперников и покатив на Голенкова. Егор выскочил из-за спин защитников и пробил под дальнюю штангу – 1:0. Всё как по нотам, есть быстрый гол «Ростова».

Второй мяч прилетел после «черпачка», серии рикошетов и скидки Сако – Мартинса. От этого дуэта мяч отскочил точно на ногу Мелёхину, который с лёту вогнал его под перекладину – 2:0. Очень близок стал вылет «Спартака» в Путь регионов Кубка России. Станкович сдаваться не хотел, сразу после перерыва выпустил четверых новых игроков: Угальде, Барко, Умярова и Маркиньоса. Сразу же пошла игра другая.

Маркиньос умудрился не попасть по пустым воротам с пары метров – прострел уже пролетел мимо голкипера, а бразилец в падении пяткой направил его выше. Зато Мартинс ответил на соло Щетинина. Тоже забрал мяч из суматохи в центре поля, просто побежал вперёд и с линии штрафной площади пробил. Мяч задел ногу Ланговича, врезался в перекладину и опустился за линией ворот – 2:1. И почти сразу Барко отметился похожим по точности ударом, но теперь уже спас Ятимов. А добивание Хесуса Медины заблокировали.

Неплохой натиск организовал «Спартак», загрузил штрафную площадь «Ростова» забросами, вдавил хозяев в свою штрафную площадь. Но моменты на кураже не реализовали, а потом уже ростовчане дотерпели, сохранив победный счёт. Не помогли и шесть добавленных минут.

Второй раз «Спартак» проигрывает «Ростову» Карпина и падает в Путь регионов Кубка России.