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Кубок России

Станкович разбил стекло на стадионе «Ростова»

27 Ноября 2024 • 22:03 Комментировать
Ростов
2:1
Спартак Москва
1 3.35 X 3.55 2 2.20
2-й тайм

В среду вечером «Ростов» и «Спартак» проводят матч в Кубке России. Рулевой московской команды Деян Станкович очень недоволен тем, что происходит на поле в Ростове-на-Дону. В перерыве серб сделал сразу четыре замены, а в начале второго тайма он получил жёлтую карточку за недовольство судейством.

Свои эмоции Станкович выплеснул и на стекле с боковой стороны тренерской скамейки на стадионе «Ростова». Судя по кадрам из трансляции, тренер «Спартака» разбил стекло.

Следить за матчем Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович

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