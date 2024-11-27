Станкович разбил стекло на стадионе «Ростова»

В среду вечером «Ростов» и «Спартак» проводят матч в Кубке России. Рулевой московской команды Деян Станкович очень недоволен тем, что происходит на поле в Ростове-на-Дону. В перерыве серб сделал сразу четыре замены, а в начале второго тайма он получил жёлтую карточку за недовольство судейством.

Свои эмоции Станкович выплеснул и на стекле с боковой стороны тренерской скамейки на стадионе «Ростова». Судя по кадрам из трансляции, тренер «Спартака» разбил стекло.

Следить за матчем Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.