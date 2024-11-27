​Пономарёв: «У «Локомотива» есть шанс реабилитироваться»

В российском футболе проходят матчи 1/4 финала Фонбет Кубка России, жребий свёл между собой два московских клуба, это «Динамо» и «Локомотив». Ветеран ЦСКА и советского футбола, Владимир Пономарёв, считает, что у подопечных Михаила Галактионова есть отличный шанс воспользоваться не лучшей формой «Динамо» и реабилитироваться за неудачу в игре со «Спартаком»:

- У «Локомотива» есть отличный шанс исправиться в кубковой игре против «Динамо», потому что бело-голубые сейчас находятся не в лучшем состоянии. Если у них получится сыграть хорошо и пройти дальше, то можно будет закончить год на позитивном ладу, - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.

Московские команды сыграют между собой уже в четверг, 28 ноября.