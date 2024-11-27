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​Пономарёв: «У «Локомотива» есть шанс реабилитироваться»

27 Ноября 2024 • 21:52 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 21 ч. 12 мин.

В российском футболе проходят матчи 1/4 финала Фонбет Кубка России, жребий свёл между собой два московских клуба, это «Динамо» и «Локомотив». Ветеран ЦСКА и советского футбола, Владимир Пономарёв, считает, что у подопечных Михаила Галактионова есть отличный шанс воспользоваться не лучшей формой «Динамо» и реабилитироваться за неудачу в игре со «Спартаком»:

- У «Локомотива» есть отличный шанс исправиться в кубковой игре против «Динамо», потому что бело-голубые сейчас находятся не в лучшем состоянии. Если у них получится сыграть хорошо и пройти дальше, то можно будет закончить год на позитивном ладу, - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.

Московские команды сыграют между собой уже в четверг, 28 ноября.


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