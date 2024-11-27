Голевой удар Мартинса вернул интригу в матч «Ростова» и «Спартака»

В эти минуты «Ростов» и «Спартак» проводят второй тайм ответного кубкового матча 1/4 финала Пути РПЛ. Коллектив Валерия Карпина выиграл первую 45-минутку благодаря голам Егора Голенкова и Виктора Мелёхина. Сразу после перерыва гости ответили своим мячом. На 55-й минуте был угловой у «Ростова» на правом фланге, Кирилл Щетинин выполнил подачу со стандарта, мяч подхватил Рикарду Мангаш и запустил контратаку гостей. Кристофер Мартинс затем взял игру на себя и двинулся в правую часть чужой штрафной площади, откуда пробил с рикошетом от Андрея Ланговича, после чего были рикошеты от перекладины, газона и левой штанги. В итоге - гол «красно-белых».

Счет матча 2:1, общий счёт - 3:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.