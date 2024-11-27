Станкович и Сакич получили по жёлтой карточке в матче «Спартака»

В среду «Спартак» проводит гостевой матч против «Ростова» в Кубке России. После первого тайма «красно-белые» проигрывали 0:2, и главный тренер команды Деян Станкович сделал сразу четыре замены.

В начале второго тайма Станкович выразил недовольство судейством и получил жёлтую карточку от Сергея Карасёва. Предупреждён был и член тренерского штаба московской команды Ненад Сакич.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Ростовом» и «Спартаком» можно на портале LiveResult – там проходит текстовая трансляция. Стоит сказать, что в первом матче ростовчане обыграли «красно-белых» на выезде со счётом 1:0.