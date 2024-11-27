Тренер «Спартака» Станкович сделал 4 замены в перерыве матча

В среду вечером «Спартак» проводит гостевой матч Кубка России против «Ростова». В первом тайме московская команда пропустила сразу два гола. Деян Станкович, судя по всему, был очень недоволен игрой. В перерыве сербский рулевой «красно-белых» произвёл четыре замены. На поле появились Манфред Угальде, Эсекьель Барко, Маркиньос и Наиль Умяров. Они заменили Шамара Николсона, Даниила Зорина, Данила Пруцева и Даниила Хлусевича.

Следить за матчем между «Ростовом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что матч между «Ростовом» и «Спартаком» является ответным – в первом ростовчане победили на выезде 1:0.