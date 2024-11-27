​Гладилин оценил шансы «Динамо» и «Локомотива» в кубке

В российском футболе проходят матчи 1/4 финала Фонбет Кубка России, жребий свёл между собой два московских клуба, это «Динамо» и «Локомотив». Журналисты попросили прокомментировать возможный исход поединка бывшего наставника московского «Спартака» Валерия Гладилина. Тот считает, что очевидного фаворита в противостоянии нет.

- Сложно сказать, кто пройдет дальше. Кто будет лучше использовать свои моменты в атаке и меньше допустит ошибок у своих ворот, тот и победит, - цитирует слова Валерия Гладилина Газета.Ru.

Московские команды сыграют между собой уже в четверг, 28 ноября.