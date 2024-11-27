Ташуев: «Команда не бросала играть и всегда старалась»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Первый тайм, в принципе, учитывая, что мы собрали состав такой, ясно, что несыгранный, мы провели только одну тренировку вчера и по новой схеме. Потому что у нас Диванович получил повреждение, у нас не было центральных хавбеков, а ребят, которые два дня назад играли в Самаре, их нельзя было трогать. Новая схема, немного сделали в перерыве указание, чтобы широко играли наши полусредние. Игра завязалась лучше.

В целом если брать по содержанию и стилистике, то мне команда понравилась. Очень много атаковали. Если брать сейчас действия в штрафной площади соперника и удары по воротам, мы их сегодня превзошли. И в том матче, который мы играли против «Зенита», было 33-11. У нас было 33 действия в штрафной, у «Зенита» было 11. Трехкратное было превосходство. К сожалению, эпизоды, детские ошибки, которые у нас делают некоторые футболисты, конечно, они немного, мягко выражаясь, раздражают. Все-таки слишком серьезный уровень, чтобы так ошибаться, но что делать?

Сегодня задача была - дать бой «Зениту» и, естественно, конечно, дать футболистам, которые мало играли, игровую практику, потому что мы остаемся в турнире. «Ахмат» дальше будет играть в Кубке, поэтому задачу решили. Я всегда расстраиваюсь, потому что какие-то несуразные ошибки. Всегда хочется выигрывать, однозначно, но есть моменты позитивные, которые мне понравились. Это касается индивидуальных качеств футболистов. Не буду озвучивать кого. Но по крайней мере, я вижу, что у нас есть поддержка основной обоймы. Она уже не 10 человек, а 15-16.

- В концовке забили. Это добавляет позитива, потому что в концовке не бросили играть?

- Команда не бросала и всегда старалась. В конце атака была хорошая, если бы там игрок немного правильно распорядился… Второй момент: непонятная отмена пенальти, который на самом деле был. Мы посмотрели, что там по ноге ударили, а судья сказал, что поскользнулся. Как поскользнулся? Поскользнулся от того, что по ноге ударили. Ударили по ноге, скользко, и поехала нога после этого. То есть если нарушение есть, почему ВАР отменил - пока непонятно. 1:1 - это уже другая ситуация, поэтому не в ту сторону легло, но ничего. Сейчас главное другое.

- 17-летний Яхья Магомедов сегодня дебютировал во взрослом футболе. Как оцените?

- Были моменты, когда он выручил, и в очень важных. Мы наблюдаем его в своей работе. По моему разумению, у парня большой потенциал. Не буду хвалить, конечно, но у него характер нормальный, такой профессиональный, по качествам человеческим. Думаю, это будущее команды.