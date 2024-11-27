Семак: «Когда Соболев попал в перекладину, там он всё правильно делал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Результатом наверняка довольны. Насколько довольны содержанием игры и тем, как действовали ваши ребята на поле?

- Хорошая игра, мне понравилось, что подошли с правильным отношением к ней. Создавали достаточно много хороших моментов. В большинстве мне игра понравилась. Думаю, мы заслуженно победили сегодня.

- Соболев вышел во втором тайме и очень неплохо сыграл. Как вы оцените его действия и моменты, когда он пару раз мог забить? Чего ему не хватило?

- Что касается момента, когда он попал в перекладину после навеса, там он все правильно делал. Немножко не повезло, и выход один в один. Надо отдать должное и вратарю, который хорошо сыграл. Конечно, он мог почетче сыграть и забить. Но вратаря тоже нужно похвалить в этом моменте и не только в этом. У нас были хорошие моменты, но, к сожалению, много моментов сегодня не реализовали.

- После второго гола было видно, что «Зенит» где-то сбавил темп. Это было ваше указание, либо сами футболисты подсели и себя чуть берегли от травм?

- Нет, я не думаю, что берегли. Был конец матча, усталость накопилась. Поле достаточно непростое, высокая трава. Конечно, ноги немного подсели в конце. Поэтому с этим связано то, какие потери в концовке матча невынужденные. Может быть, недостаточный процент реализации моментов, которые были. Но в целом за игру спасибо ребятам, хочется поблагодарить. Хороший настрой, хорошее качество игры и хорошая победа.